Balıkesir'in Havran ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
M.A. (64), idaresindeki 10 P 5198 plakalı traktör, Balıkesir-Edremit kara yolu Şapçı rampaları mevkisinde devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü M.A'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Bölgedeki incelemelerin ardından M.A'nın cesedi Havran Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Havran'da Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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