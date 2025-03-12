Havran'da Yöresel Ürünler Pazarı Kuruluyor

Balıkesir'in Havran ilçesinde kurulacak yöresel ürünler köylü pazarının yapımına başlandı.

Balıkesir-Edremit kara yolunun Gelin Deresi mevkisindeki pazarda yöresel ürünler satılacak.

Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, ilgili kurumlardan resmi izinlerin alınmasının ardından pazarın yapımına başlandığını belirtti.

Ersoy, pazarın ilçede yetişen coğrafi işaretli ve doğal ürünlerin belediye denetiminde satışının yapılacağı bir alan olacağını ifade ederek, satış yerinin bölge ekonomisine katkı sağlamasını ve yerel ürünlerin tanıtımına destek olmasını beklediklerini söyledi.