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Havsa'nın Kurtuluşu Kutlandı

Havsa\'nın Kurtuluşu Kutlandı

Havsa'nın düşman işgalinden kurtuluşu 102. yıl dönümünde törenle kutlandı.

24.11.2024 16:47
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Havsa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından Havsa Belediyesi Yazlık Düğün Salonu'nda devam eden törende temsili kurtuluş gelini kurtarıldı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İlçe Kaymakamı Oğuzhan Aksoy ve Belediye Başkanı Hüseyin Özden öğrencilerin halkın ve protokolün kurtuluş gününü kutladı. Özden, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Kurtuluşun yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerin verildiği törene Edirne milletvekilleri Ahmet Baran Yazgan ve Mehmet Akalın, ilçe belediye başkanları, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kutlamalar Milli Egemenlik Caddesi'ndeki fener alayı ile sona erdi.

Kaynak: AA

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