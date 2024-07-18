Havza Belediyesi Yol İmal ve Bakım Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
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Havza Belediyesi Yol İmal ve Bakım Çalışmalarını İnceledi

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Havza ilçe merkezinde devam eden yol imal ve bakım çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı. İkiz, şehir içi yollarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, Havza'nın geleceğe hazırlanması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.

18.07.2024 10:42
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Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Havza ilçe merkezinde devam eden yol imal ve bakım çalışmalarını inceledi.

İkiz, Havza Belediyesi 2024 yılı iş planı dahilinde devam eden yol yenileme ve bakım çalışmalarını yerinde inceleyerek ilgililerden bilgi aldı.

İcadiye ve Yenimescit mahallelerinde devam eden çalışmaları inceleyen İkiz, zaman içinde çeşitli sebeplerle bozulan şehir içi yollarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına başladıklarını ifade ederek, "Halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımıza yön vermenin gayretindeyiz. Havzamızı geleceğe hazırlamak için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz." dedi.

Başkan İkiz yol yenileme, bakım ve yapımı çalışmalarının en kısa sürede bitirmek için hızlı bir çalışma programı uyguladıklarını belirterek, "İlçe merkezi ve kırsal mahallelerimizde temiz ve modern yollara kavuşturmak için çalışmalarımız devam edecek. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Havza Belediyesi Yol İmal ve Bakım Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika

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