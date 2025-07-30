Havza'da Anız Yangını: 50 Dekar Zarar - Son Dakika
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Havza'da Anız Yangını: 50 Dekar Zarar

30.07.2025 20:12
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Samsun'un Havza ilçesinde çıkan anız yangınında 50 dekar tarım arazisi zarar gördü, yetkililer uyarıda bulundu.

Samsun'un Havza ilçesinde çıkan anız yangında yaklaşık 50 dekar tarım arazisinde zarar oluştu.

Boyalıca Mahallesi kırsalında biçilmiş olan tarım arazisindeki anızlarda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği, Havza Orman İşletme Şefliği ile Havza Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Mahalle sakinleri ve çiftçilerin desteğiyle söndürülen yangında yaklaşık 50 dekar alan zarar gördü.

Yangında arazideki saman balyaları da yandı.

Yangın bölgesine gelen ve yetkililerden bilgi alarak söndürme ve soğutma çalışmalarını takip eden Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, AA muhabirine, son günlerde Havza'da çok sayıda arazi yangını çıktığını belirterek, "Vatandaşlarımızın buğdaylarını biçtikten sonra toprakta kalan anızları yakmamalarını istirham ediyoruz. Hemen hemen her gün bir mahallemizde arazi yangını ile karşı karşıyayız. Türkiye'de yangınlarının çıkış sebeplerinin yüzde 88'i insan kaynaklı." dedi.

Hasat yapan çiftçilere uyarıda bulunan Ayvat, şunları kaydetti:

"Arazide hasat yapan çiftçilerimiz çalışırken yanlarına su tankeri getirsinler. Çünkü her yangın ufak bir kıvılcım ile başlıyor. Bir su tankeri ile potansiyel büyüme ihtimali olan yangın, küçük bir müdahale ile söndürülebilir. Çiftçilerden istirhamımız, muhakkak biçerdöverlerinin, balya makinelerinin yanlarında su tankeri bulundurmaları. Yangınların son bulmasını temenni ediyorum. Orman işletme, itfaiye, kolluk, belediye ekiplerimiz olsun, her yangına koşuyoruz. Vatandaşlarımız bilinçli olurlarsa, zamanımızı işimize ve diğer alanlarımıza sarf etmiş oluruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Havza'da Anız Yangını: 50 Dekar Zarar - Son Dakika

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