Havza'da Kar Yağışı Etkili - Son Dakika
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Havza'da Kar Yağışı Etkili

Havza\'da Kar Yağışı Etkili

Samsun'un Havza ilçesinde kar kalınlığı 30 cm'ye ulaşırken, eğitim ara verildi.

11.02.2025 13:53
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Samsun'un Havza ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

İlçede gece saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.

İlçe merkezinde 10 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaştı.

Belediye ekipleri, öncelikli olarak hastane yolu olmak üzere cadde ve sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Kar yağışı nedeniyle ilçede eğitim öğretime de bugün ara verilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Havza'da Kar Yağışı Etkili - Son Dakika

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