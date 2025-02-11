Havza\'da Kar Yağışı Etkili

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Samsun'un Havza ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

İlçede gece saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.

İlçe merkezinde 10 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaştı.

Belediye ekipleri, öncelikli olarak hastane yolu olmak üzere cadde ve sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Kar yağışı nedeniyle ilçede eğitim öğretime de bugün ara verilmişti.