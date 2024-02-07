Miraç Kandili dolayısıyla Havza Müftülüğü tarafından program düzenlendi.
Kevser Camisi'nde yatsı namazı öncesi düzenlenen programda mevlit okundu, dua edildi.
Namaz sonrası vatandaşlara Havza Belediyesi ve Havza Ülkü Ocakları tarafından tatlı ikram edildi.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Miraç'ın Müslüman alemi için kıymetli zaman dilimlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Kandiller sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberliğin en güzel yaşandığı en özel günlerdendir. Ramazanın müjdecisi, üç ayların feyz ve bereket kapılarından biri olan Miraç Kandili'ne erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İslam alemi olarak manevi dünyamızın aydınlandığı, asırlardan bu yana coşku ile idrak ettiğimiz bu manevi gecelerden en iyi şekilde istifade etmeli, bu geceyi fırsata dönüştürülmeliyiz." dedi.
Özdemir, geçen yıl yaşanan asrın felaketinden sonra sergilenen birlik ve beraberliğin tüm dünyaya örnek olduğunu dile getirerek, "Canlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar dilerim. Hemşehrilerimizin ve İslam aleminin gecesini tebrik ediyorum. Miraç Kandili'miz mübarek olsun." diye konuştu.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ankara ziyareti, Rusya'daki seçim takvimi nedeniyle ertelendi. Ziyaretin en erken nisan ayı sonunda veya mayıs başında gerçekleşmesi planlanıyor.
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde aç kalan bir kurt, yerleşim yerine inip sokak köpeğini parçaladıktan sonra bir kısmını yiyip, kalan parçalarını da götürdü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Bolu'da arkadaşının evine pencereden girerek biriktirdiği 60 bin lirayı çalan hırsız yakayı ele verdi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şiilerin yoğun yaşadığı Mestel'de ABD tarafından bir araca dron saldırısı düzenlendi. Araç alevler içerisinde kalırken, saldırıda Şii milis gücü Ketaib Hizbullah'ın (Hizbullah Tugayları) komutanlarından Abu Bakır es-Saadi öldürüldü.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'yi deplasmanda Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, ''Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik.'' dedi.
Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, ''Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek.'' dedi.
Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimini, İlham Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.
Son Dakika › Güncel › Miraç Kandili dolayısıyla Havza Müftülüğü tarafından program düzenlendi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?