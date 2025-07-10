Havza\'da Orman Yangını Uyarıları Başladı

Yaz mevsiminin gelmesiyle artan orman yangını riskine karşı Samsun'un Havza ilçesinde orman yangınlarına yönelik uyarılarda bulunuluyor.

Havza Orman İşletme Şefliği ve Havza Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Birimi ekipleri, özellikle ormanlık alanlara yakın yaşayanlara yönelik bilgilendirme çalışması yaptı.

Ekipler tarafından 19 Mayıs Mahallesi ve Yeni Mahallede Kılavuz Ormanı yakınlarında ikamet edenler ziyaret edilerek, bilgilendirme yapıldı ve broşür dağıtıldı.

Bilgilendirmede vatandaşlara ormana giriş yasağı, anız ve bahçe atıklarının yakılmaması, sigara izmariti atılmaması, orman yangınlarının 112'ye bildirilmesi konusunda bilgi verildi.

Orman İşletme Şefliği ve polisler, "Yangın çıkmadan alınan önlemler en etkili savunmadır. Yeşil vatanın güzelliklerinin keyfini çıkarmak senin de hakkın ama lütfen ormanda ateşli piknik yapma. Duman ve ateş gördüğünde 112'ye ihbar et." uyarılarında bulundu.

Ekipler, ilçe merkezinde Kevser Parkı'nda da vatandaşları orman yangılarına karşı uyararak broşür dağıtımı gerçekleştirdi.