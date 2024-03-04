Havza ilçesinde, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler seçimi için seçmen kağıtları dağıtılmaya başlandı.
İlçede biri seyyar olmak üzere 146 sandıkta 30 bin 757 seçmenin oy kullanacağı belirtildi.
1 Mart tarihi itibari ile seçmen bilgi kağıtlarını İlçe Seçim Kurulundan alan muhtarlar seçim bilgi kağıtlarını seçmenlere ulaştırmaya başladı.
Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Bülent Çalışkan, mahallelerinde 1224 seçmenin 3 sandıkta oy kullanacağını söyledi.
Seçmen kağıtlarını dağıtmaya başladıklarını aktaran Çalışkan, "Muhtarlığa gelme imkanı olmayan, yaşlı ve engelli seçmenlerimizin seçmen kağıtlarını evlerine de ulaştırıyoruz. Tüm seçmen bilgi kağıtlarını 31 Mayıs tarihine kadar vatandaşlarımıza dağıtacağız. Cumartesi ve pazar günleri de vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz." dedi.
Son Dakika › Güncel › Havza'da Seçmen Kağıtları Dağıtılmaya Başlandı - Son Dakika
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