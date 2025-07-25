Havza\'da Tarım Arazisi Yangını

Samsun'un Havza ilçesinde çıkan yangında bir bölümü ekili olan yaklaşık 100 dekar tarım arazisinde zarar meydana geldi.

Beyören Mahallesi Atçayırı mevkisindeki büyük kısmı biçilmiş olan ve buğday ekili tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı Havza ve Vezirköprü itfaiyesi, Vezirköprü ve Havza Orman İşletme şeflikleri, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ve orman ekiplerince vatandaşların da yardımıyla söndürüldü.

Yangında yaklaşık 40 dekar buğday ekili arazi ile 60 dekar biçilmiş olan alan zarar gördü.

Olayda arazide bulunan samanlar da kullanılamaz hale geldi.