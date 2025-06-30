Havza'da Tarım Yangınlarına Dikkat! - Son Dakika
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Havza'da Tarım Yangınlarına Dikkat!

Havza\'da Tarım Yangınlarına Dikkat!
30.06.2025 13:08
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Havza'da hasat döneminde yangın tehlikesine karşı çiftçilere uyarılar yapıldı. Tedbirler kritik!

Havza'da hasat sezonunun yaklaşması nedeni ile Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Havza Bölge İtfaiye Grup Amirliği tarafından çiftçilere uyarıda bulunuldu

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Havza Bölge İtfaiye Grup Amiri Murat Yılmaz, AA muhabirine, hasat mevsiminde hava şartların nedeni ile yangın riskinin yüksek olduğunu ve çıkan yangınlar ile hem maddi kayıplar yaşandığı hem de doğanın ve canlıların zarar gördüğünü, elektrik, telefon direkleri ile şebekelerinin de kullanılamaz hale gelebileceğini, kimi zaman yangının ev ve ahırlara sıçrayabileceğini söyledi.

Yılmaz, zirai yangınları önlemek için tarlalarda ve ormanlık alanlara yakın bölgelerde alınması gereken hakkında bilgiler vererek, "Tarla yakınlarında su tankeri veya ilaçlama makinesi bulundurmak, biçerdöver ve balya makinelerinde yangın tüpü bulundurmak, zirai makineleri arada dinlendirmek, mümkün olduğunca serin havalarda çalışmak, anız yakmaktan kaçınmak, ormanlarda ve orman sınırına yakın alanlarda ateş yakmamak, çöp atmamak ve yangın tehlikesine karşı alına bilecek tedbirler arasında." dedi.

Yılmaz, tarlada olası yangın durumlarında çiftçilerin 112'ye hızlı bir şekilde ihbarda bulunduktan sonra mümkün olduğunca yanan alanın çevresini traktörler ve zirai aletler yardımı ile çevirmelerinin yangının yayılma hızını kesmesi adına önemli olduğunu belirterek, "Bu şekilde yangın başka tarlalara sirayet etmez. Yanan tarlanın etrafının zirai aletlerle hızlı şekilde kazılarak çevrilmesi hem bize zaman kazandıracaktır hem de yangının büyümesinin önüne geçecektir." diye konuştu.

Tüm ikazlara rağmen anız yangınlarının önüne geçilemediğine dikkati çeken Yılmaz, "Hasat sonu vatandaşlarımız, tarlalarındaki anızları yakarak temizleme yoluna gidiyor. Bu kişiler hem doğaya hem de kendi ekonomilerine zarar verdiklerinin farkında değil. Hem geleceğimiz hem kendi hem de komşularımızın emeklerinin ziya olmaması, ormanların kül olmaması için anız yakmayalım." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, "Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Havza Bölge İtfaiye Grup Amirliği olarak Ladik, Havza, Kavak ve Asarcık ilçelerine hizmet vermekteyiz. Bu sebeple yangın için arayan vatandaşlarımızın adreslerini tam vermeleri çok önemli. Anız yakanlara cezai işlem uygulanacağı da unutulmamalı." dedi.

Kaynak: AA

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