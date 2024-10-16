Havza\'da Yangın İki Evi Harap Etti

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Samsun'un Havza ilçesinde çıkan yangında iki evde hasar oluştu.

Memduhiye Mahallesi Dicle Sokak'ta, İdris Çetin'e ait iki katlı evin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, kısa sürede bahçedeki ve yan tarafta bulunan Eyüp Çetin'e ait eve sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık, polis, doğal gaz ve elektrik ekipleri sevk edildi.

İki evi etkileyen yangın, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler tarafından söndürüldü.

Maddi hasar oluşan evlerde ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.