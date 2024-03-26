Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erkan Acar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle 800 aileye gıda yardımı dağıttıklarını bildirdi.
Acar, yaptığı açıklamada, 800 aileye, aile başı 250 lira değerinde olmak üzere 200 bin liralık gıda yardımı ulaştırıldığını söyledi.
Her yıl TOBB'dan sağlanan nakdi destek ile ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapıldığını anlatan Acar, "Ulusumuzun kenetlendiği, yardımlaşma, hoşgörünün doruğa çıktığı mübarek ramazan ayında TOBB tarafından odamıza gönderilen maddi destek ile bir nebze olsun ihtiyaç sahibi alilerimize yardımcı olabilmenin gayreti içinde çalışmalarımızı tamamladık. Yardımlarda destek olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine şahsım, Oda Meclisindeki arkadaşlarım ve tüm üyelerimiz adına teşekkür etmeyi borç bilirim. Bundan sonra da inşallah yardımlarımıza devam edeceğiz." dedi.
Son Dakika › Güncel › Havza TSO, 800 aileye gıda yardımı dağıttı - Son Dakika
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