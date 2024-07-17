Hayvan Hakları Savunucuları Kanun Teklifini Protesto Etti - Son Dakika
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Hayvan Hakları Savunucuları Kanun Teklifini Protesto Etti

Hayvan Hakları Savunucuları Kanun Teklifini Protesto Etti

Hayvan hakları savunucuları, sokak hayvanlarına 'ötanazi' öngören kanun teklifini protesto için Kadıköy İskele Meydanı'nda yaşam zinciri oluşturdu.

17.07.2024 22:00  Güncelleme: 22:01
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Haber: Hakan KAYA-Kamera: Umut Gökbulut

(İSTANBUL)- Hayvan hakları savunucuları, sokak hayvanlarına 'ötanazi' öngören kanun teklifini protesto için Kadıköy İskele Meydanı'nda yaşam zinciri oluşturdu.

Hayvan hakları savunucuları, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmelerine başlanan ve sokak hayvanlarına 'ötanazi' öngören Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni protesto için Kadıköy İskele Meydanı'nda bir araya geldi.

"Susmuyoruz korkmuyoruz dostlarımızı vermiyoruz" pankartı açan grup, yaşam zinciri oluşturarak, kanun teklifini protesto etti.

"Bu teklifin halk nezdinde hiçbir meşruiyeti yoktur"

Yapılan ortak basın açıklamasında yasa değişikliğine izin vermeyeceklerini belirten eylemciler şu ifadeler kullandı:

"Bizler çok iyi biliyoruz ki halk açlıktan, sefaletten ölürken siz bu yasayı çıkarıp yine sermayenin karına kar katmak, zenginleri biraz daha zengin etmek istiyorsunuz. Ancak size kötü bir haberimiz var: Biz bu yasa değişikliğine izin vermeyeceğiz.

Teklifle; hayvanları toplamayan, ölüm kampına kapatmayan, katletmeyen belediye başkanlarını ve belediye yetkililerini 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla tehdit ediyorlar. Bu yasa teklifi, son yerel seçimde birçok belediyeyi kaybeden AKP'nin yeni belediye başkan ve üyeleri üzerinde tahakküm kurma ve onları cezalandırma projesidir. Tüm muhalif belediyeleri acilen bu teklifin karşısında tavır almaya, katliama hayır demeye davet ediyoruz! Çünkü biliyoruz ki bu teklifin halk nezdinde hiçbir meşruiyeti yoktur. Yüzyıllardır sokaklardaki hayvanlarla bir arada yaşayan halk, hayvanların ölüm fermanına dur demeyen tüm yetkililerden hesap soracaktır."

Kaynak: ANKA

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