Hayvan sahipleri çoban sıkıntısından şikayetçi

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Hayvan sahipleri isyan etti: 'Türk çoban kalmadı'

Her gideri hayvan sahibine ait olan çoban bir de 30 GB internet istiyor

SİVAS - Tarım ve Hayvancılığın merkezi olan Sivas'ta, yaşanan çoban sıkıntısı sürü sahiplerini canından bezdirdi. Çobanların ise 30 GB mobil internet talep etmesi hayrete düşürdü.

Hayvancılığın bel kemiği olan çobanlık mesleği, kimsenin yapmaması nedeniyle büyük bir sorun haline geldi. Özellikle Sivas gibi hayvancılığın kalbinin attığı illerde, çoban bulmak giderek zorlaşıyor. Hayvanlarıyla ilgilenecek çobanı bulamayan bazı sürü sahipleri ise çareyi sürülerini satmakta buluyor. Bu duruma halen direnen sürü sahipleri çobanların istekleri karşısında artık canlarından bezdi. Sivas'ın Altınyayla ilçesine bağlı Deliilyas Beldesi Yassıpınar Mahallesinde yaşayan Fikri Demiray, çoban sıkıntısı nedeniyle herkesin hayvanlarını sattığını belirtti. Artık Türk çoban kalmadığını belirten Demiray, "400 koyunum var. 30 bin lira maaş veriyorum. Barınmasından yemeğine hatta telefon faturasına kadar her şeyiyle ben ilgileniyorum. Benden 30 GB internet istiyor onu da alıyorum. Kaç GB isterse mecbur onu da alacağım. Bu duruma devletin el atması dışında başka hiçbir çare göremiyorum" dedi.

Çoban sorununun hayvancılıktan bıktırdığını söyleyen Demiray, "Türk çoban yok. Afganlı çobanlar geliyor. Çoban sıkıntısı nedeniyle artık herkes hayvanlarını satıyor. Şimdi ben 30 bin lira maaşla çoban tuttum. Kendimi zorlayarak maaş ödüyorum. Türk çoban diye bir şey kalmadı. Türk çoban olmadığı için de hayvancılıkta zorlanıyoruz. Çoban konusu bizi rahatsız ediyor. 400 koyunum var. 30 bin lira maaş veriyorum. Barınmasından yemeğine hatta telefon faturasına kadar her şeyiyle ben ilgileniyorum. Aylık gideri 40 bin liraya mal oluyor. Ben 40 bin lirayı bir ayda ailemle harcayamıyorum. Her şeyi ben ödüyorum. Benden 30 GB internet istiyor onu da alıyorum. Kaç GB isterse mecbur onu da alacağım. 15 yıl önce bizim köyümüzde üç tane sürü vardı. Çoban sıkıntısı nedeniyle şimdi sadece bende kaldı. Ben de şimdilik dayanıyorum sonu ne olacak bilmiyorum."