Hayvanlar için ücretsiz tırnak bakımı

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde nalbantlık yapan Kenan Kaya, kendi tasarladığı seyyar sistemle mahalle mahalle gezerek sahipsiz hayvanların tırnak bakımlarını ücretsiz yapıyor.

"Nalbulans" adını verdiği seyyar sistem kuran Kaya, Elbistan, Ekinözü, Nurhak ve Afşin ilçelerini gezerek eşek, at, katır gibi hayvanların tırnak bakımlarını gerçekleştiriyor.

Unutulmaya yüz tutan nalbantlık mesleğinin Elbistan'ta tek temsilcisi olan Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, at, eşek, katır gibi hayvanların, tırnaklarının uzaması ya da hastalık kapması sonucunda ciddi sağlık sorunları yaşayabildiğini anlattı.

Hayvanların derdine derman olmaya çalıştığını dile getiren Kaya, şöyle konuştu:

"İnsanların el ve ayakları gibi hayvanlarda da yeni tırnak gelme durumu oluyor. Ayaklarında et yığılması oluyor. Nasır oluşuyor. Doğada gezdikleri için tırnaklarına taş ve çakıl giriyor. Tıpkı insanların ayakkabısına taş girmiş gibi bir durum. Taş saplandığında ayağında apseye neden oluyor. Bu hayvanların da ayaklarına yılda 2 veya 3 defa bakım yapılması gerekiyor. Ben de bunu temizliyorum. Uzayan kısımları kesip ilaçlıyorum. Nerede sahipsiz bir hayvan varsa tırnak bakımını ücretsiz şekilde yapıyorum. Türkiye genelindeki tüm sahipsiz hayvanların tırnak bakımını yapmaya hazırım. Bu hayvanların da bakıma ihtiyacı var. Bunların sevabı bize yeter."

İmkanı el verdiğince kendi tasarladığı düzenekle bölgedeki sahipsiz hayvanların bakımını yapmaya çalışacağını kaydeden Kaya, hayvanların yapılan işlemler sayesinde daha sağlıklı bir yaşam sürdüğünü söyledi.