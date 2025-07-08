Hayvanlar Sahiplerine Teslim Edildi

Ödemiş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Karadoğan Mahallesi'nde yangın sırasında kurtarılan 3 bin büyük ve 1000 küçükbaş hayvanı sahiplerine teslim etti.

Ekipler, mahalle sakinlerinin yangında zarar gören traktör ekipmanları ile süt sağımı ve diğer ekipmanlarının bulunduğu yerlerde inceleme yaptı.

Yangında kurtarılarak Balabanlı Mahallesi yakınlarındaki İzmir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine ait çiftliğe taşınan 3 bin büyük ve 1000 küçükbaş hayvan da ekiplerce sahiplerine teslim edildi.

Ekipler, yangından etkilenen diğer mahallelerde hasar tespit çalışmalarını sürdürecek.