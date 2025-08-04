Hazar Gölü'nde Boğulma Olayı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde serinlemek için Hazar Gölü'ne giren kadın boğuldu.
Sürek köyü yakınlarında dün serinlemek için suya giren Kübra D. (22) bir süre sonra çırpınmaya başladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sudan çıkarılan Doğan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Doğan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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