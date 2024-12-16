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Hazarbaba'da Dağcılık Eğitimi

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Elazığ'da, 21 sporcu Hazarbaba'da kış zirve tırmanışı eğitimi aldı ve zirveye ulaştı.

16.12.2024 12:32
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Hazarbaba'da 2 bin 347 metrede dağcılık teknikleri ve çadır kurma eğitimleri

ELAZIĞ - Elazığ Dağcılık ve Arama Kurtarma Spor Kulübü, Hazarbaba Dağında kış zirve tırmanışı eğitimi düzenledi. Sporcular, ekipman kullanımı, yön bulma ve çadır kurma gibi temel dağcılık konularında pratik yaptı. Toplam 21 katılımcı, 2 bin 347 metre yüksekliğindeki zirveye başarıyla ulaştı.

Elazığ Dağcılık ve Arama Kurtarma Spor Kulübü, sporcularına yönelik kış zirve tırmanışı eğitimi düzenledi. Eğitim faaliyeti için Hazarbaba Dağının 2 bin 347 metre yüksekliğindeki zirvesine tırmanan ekip, dağcılık disiplinine dair birçok önemli konuda pratik yaptı. Eğitim sırasında sporcular, kış koşullarında zirveye tırmanış teknikleri, yürüyüş disiplini, ekipman kullanımı, yön bulma, geri dönüş stratejileri ve zirvede çadır kurma konularında bilgilendirildi. Zirveye ulaşan katılımcılar, burada yaklaşık 40 dakika kalarak eğitimlerini tamamladı. Faaliyet boyunca 6 kilometrelik yürüyüş mesafesi kat edilerek 550 metre irtifa kazanımı sağlanırken, tırmanışa katılan 21 sporcu da başarıyla zirveye ulaştı ve eğitim programını eksiksiz bir şekilde tamamladı.

Elazığ Dağcılık ve Arama Kurtarma Spor Kulübü adına açıklamalarda bulunan Murat Bahçeci, bu tür etkinliklerle hem deneyimli sporcuların becerilerini geliştirmelerine hem de dağcılık sporuna başlamak isteyenlere destek olmayı sürdürdüklerini kaydetti.

Kaynak: İHA

Güncel, Elazığ, Yaşam, Doğa, Spor, Son Dakika

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