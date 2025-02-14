Hazarbaba Kayak Merkezi Yolu Açıldı

Hazarbaba Kayak Merkezi yolu ulaşıma açıldı
ELAZIĞ - Elazığ'da yoğun kar yağışından dolayı kapanan Sivrice Hazarbaba Kayak Merkezi yolu, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından ulaşıma açıldı.
Elazığ'da 2 gün önce başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışından dolayı kent genelinde bulunan 530 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Kapalı köy yollarının açılması için İl Özel İdare ekipleri seferber oldu. Sivrice ilçesinde bulunan Hazarbaba Kayak Merkezi yolu da ekipler tarafından açıldı. Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.
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