Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Dış borçlanma maliyetlerimiz önemli ölçüde geriledi - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Dış borçlanma maliyetlerimiz önemli ölçüde geriledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin 10 yıl vadeli dolar cinsi gösterge tahvili getirisinin Kasım 2021'den sonra ilk defa yüzde 7'nin altına indiğini belirterek, dış borçlanma maliyetlerinin önemli ölçüde gerilediğini söyledi.

20.08.2024 16:50
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin 10 yıl vadeli dolar cinsi gösterge tahvili getirisinin Kasım 2021'den sonra ilk defa yüzde 7'nin altına indiğini belirterek, "Kararlılıkla uyguladığımız programımızla makro finansal istikrarı güçlendirerek risk primini düşürdük. Böylece dış borçlanma maliyetlerimiz önemli ölçüde geriledi." ifadelerini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin 10 yıl vadeli dolar cinsi gösterge tahvil getirisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dış borçlanma maliyetlerindeki gerilemeye dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"10 yıl vadeli ABD doları gösterge tahvilimizin getirisi 2021 yılı kasım ayından sonra ilk defa yüzde 7'nin altına indi. Kararlılıkla uyguladığımız programımızla makro finansal istikrarı güçlendirerek risk primini düşürdük. Böylece dış borçlanma maliyetlerimiz önemli ölçüde geriledi. Maliyetlerimizdeki bu iyileşme özel sektörün dış finansmanını da olumlu etkiliyor. Önümüzdeki dönemde yapısal adımlarla kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek risk primimizi daha da iyileştireceğiz."

Kaynak: AA

Mehmet Şimşek, Ekonomi, Türkiye, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Dış borçlanma maliyetlerimiz önemli ölçüde geriledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Dış borçlanma maliyetlerimiz önemli ölçüde geriledi - Son Dakika
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