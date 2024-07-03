Haziran Ayında Tüketici Fiyatları Yüzde 1,64 Arttı

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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,64 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 71,60 oldu. Buna göre; 6 aylık enflasyon yüzde 24,73 ulaştı. Memur, memur emeklileri ve işçi emeklilerine ikinci altı ay için yapılacak zam oranı da belli oldu.

TÜİK, haziran ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre; haziran ayında enflasyon bir önceki aya göre aylık yüzde 1,64 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 71,60 oldu.