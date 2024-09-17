Hediyelik Eşya Mağazasında Hırsızlık Anı

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Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, bir kadının hediyelik eşya mağazasından çanta çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde hediyelik eşya satışı yapılan mağazaya gelen kadın, incelediği çantalardan birini elinde bulunan poşetin içine attı.

Güvenlik kamerasından durumu fark eden iş yeri sahibi, çantayı kadından geri aldı.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kadının müşteri gibi geldiği mağaza girişindeki çantaları incelediği, çevrede kimsenin olmadığı bir anda çantayı poşetine koyduğu, ardından da işletme yetkililerince uyarılan kadının poşetten çıkardığı çantayı teslim ettiği görülüyor.