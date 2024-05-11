Hekimhan\'da Anneler Günü Programı Düzenlendi

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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, ilçedeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, annelerin, merhameti, çileyi, sabrı ve fedakarlığı aşk haline getirmiş yüce varlıklar olduğunu söyledi.

Anneliğin önemine dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"İnancımızda kadın önemli bir yere sahiptir. Hiçbir medeniyette olmayan cennet anaların ayaklarının altında inancı bizim medeniyetimizde vardır. Bizim medeniyetimizde aile ne kadar önemliyse, aileyi ayakta tutan annede bir o kadar önemlidir. Hekimhan Belediyesi olarak ilçemiz ve sizler için yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Hizmetlerde ilçe halkına en iyi hizmetleri sunmaya çalışacağız. Bütün çabamız Hekimhan'ın daha çağdaş ve daha rahat yaşanabilir kent olması içindir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm annelerin ve anne adaylarının ve annelik duygusu taşıyan tüm kadınlarımızın anneler gününü kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu günler diliyorum."

Daha sonra Mahir Yiğitler'in sahne aldığı programa katılan kadınlar, türküler eşliğinde halaylar çekerek doyasıya eğlendi.

Programa çok sayıda davetli katılırken, kadınlara çeşitli hediyeler dağıtıldı.