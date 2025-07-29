HELİKOPTERLER İÇİN GÖLET OLUŞTURDULAR
Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçelerinde devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına vatandaşların desteği sürüyor. Orhaneli-Harmancık yolu arasında iş makineleri ile kazarak çukur oluşturdukları alanın üstünü brandayla kaplayan vatandaşlar, su tankerleri ve hortumlarla çukuru suyla doldurup, yangın söndürme helikopterleri için gölet oluşturdu. Gölet ve helikopterlerin buradan su aldığı anlar, DHA muhabirleri tarafından görüntülendi.
Yiğithan HÜYÜK-Hüseyin SEZGİN/BURSA,
Son Dakika › Güncel › Helikopterler İçin Su Göleti - Son Dakika
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