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Helikopterler İçin Su Göleti

Helikopterler İçin Su Göleti
29.07.2025 15:00
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Bursa'da vatandaşlar, orman yangınını söndürmek için helikopterler için gölet oluşturdu.

HELİKOPTERLER İÇİN GÖLET OLUŞTURDULAR

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçelerinde devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına vatandaşların desteği sürüyor. Orhaneli-Harmancık yolu arasında iş makineleri ile kazarak çukur oluşturdukları alanın üstünü brandayla kaplayan vatandaşlar, su tankerleri ve hortumlarla çukuru suyla doldurup, yangın söndürme helikopterleri için gölet oluşturdu. Gölet ve helikopterlerin buradan su aldığı anlar, DHA muhabirleri tarafından görüntülendi.

Yiğithan HÜYÜK-Hüseyin SEZGİN/BURSA,

Kaynak: DHA

Orman Yangınları, Yerel Haberler, Harmancık, Güvenlik, Orhaneli, 3-sayfa, Güncel, Bursa, Yaşam, Doğa, Son Dakika

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