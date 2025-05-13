Hemşirelik Haftası Etkinliği Şişli'de

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "Hemşirelik Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte, Türkiye'de hemşirelerin geçmişten bugüne giydiği kıyafetlerin sergilendiği defile yapıldı.

Hemşireler defile için özel hazırlanan kıyafetlerle sahneye çıktı.

Programın açılışında konuşan Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sümeyye Çınaroğlu, Uluslararası Hemşireler Konseyi'nin (ICN) 2025 yılı için belirlediği "Dünyayı Değiştirecek Hemşirelik Gücü" temasının, yalnızca bir slogan değil, aynı zamanda dünyaya verilmiş güçlü bir mesaj olduğunu belirtti.

Bu temanın, aynı zamanda hemşirelerin sahip olduğu potansiyelin, etki alanının ve dönüşüm gücünün küresel bir ifadesi olduğunu aktaran Çınaroğlu, şunları kaydetti:

"Bugün artık bilim de kabul ediyor ki hemşireliğin değeri, sadece bir bakım eylemi değil, aynı zamanda ekonomik, toplumsal ve sistemsel bir güçtür. Biz sadece mesleğimizi icra etmiyoruz, hayatlara dokunuyor, sistemleri ayakta tutuyoruz. En güzel yatırımın insana olan yatırım olduğunu yüreğinde taşıyan herkese teşekkür ediyor, hemşireliğin değerinin daha da görünür olduğu bir gelecek diliyorum."