Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Hendek Meydan Projesi'ni yarın açıklayacak

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Hendek Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı Turgut Babaoğlu, Hendek Meydan Projesi'ni yarın açıklayacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, hazırlığı tamamlanan ve ilgili Bakanlıkça onaylanan projeyle Hendek'in bambaşka olacağı belirtildi.

Hendek'te "Yüzyılın Projesi" olarak adlandırılan projenin yarın açıklanacağı aktarılan açıklamada, "Yaklaşık iki yılda hazırlanan, Bakanlık tarafından da onaylanan projenin tanıtım toplantısına, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Mehmet Özhaseki de katılacak." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Babaoğlu, "Hendek için yüzyılın projesini hazırladık. İlçemize çok yakışacak ve Hendek çok güzel olacak. İki yıldır üzerinde çalıştığımız ve Bakanlıktan onayını aldığımız bu dev proje, 200 dönüm alanı kapsıyor. Sayın Bakanımızın teşrifleriyle yapacağımız proje tanıtım toplantımıza tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum." ifadelerini kullandı.