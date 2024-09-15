Hendek'te Fabrika Patladı

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(ANKARA) - Sağlık Bakanlığı, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Oba makarna fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 2'si ağır olmak üzere 21 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında, "Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlama sonucu 2'si ağır olmak üzere 21 kişi yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavisi hastanelerde devam etmektedir. Vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.