Hendek'te İşlenen Tabanca Yaralama Olayı

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir kişiyi tabancayla yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda iki gün önce İ.M'nin M.K'yi tabancayla yaralamasına ilişkin çalışma başlattı.

İ.M'nin adresini belirleyen polis ekipleri, düzenlenen operasyonda zanlıyı gözaltına aldı.

İkili arasında alacak verecek meselesi olduğu, İ.M. ve M.K'nin birçok suç kaydı bulunduğu öğrenildi.