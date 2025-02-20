Herzog'dan Esirler İçin Özür Dileği

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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Hamas'ın ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Gazze'deki 4 İsrailli esirin cenazesini teslim etmesinin ardından, esirleri sağ döndüremedikleri için özür diledi.

Herzog, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail devleti adına başımı öne eğiyor ve af diliyorum." ifadesini kullandı.

"Görevimizi yerine getiremediğimiz için özür dileriz." diyen Herzog, esirleri koruyamadıkları ve eve sağ döndüremedikleri için üzgün olduğunu kaydetti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, törene katılmaktan vazgeçti

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 4 İsrailli esirin cenazelerinin ordu tarafından teslim alındığı törene katılmaktan son anda vazgeçti.

Kanal 12'nin haberine göre, gelişi için sahada hazırlık yapılmasına karşın Netanyahu son anda törene katılmama kararı verdi.

Netanyahu'nun bu kararı vermesinin sebebi olarak, esir ailelerinin protestosuyla karşılaşma ihtimali olduğu aktarıldı.

Hamas, 4 İsrailli esirin cenazesini teslim etmişti

Hamas, Gazze Şeridi'nde "İsrail saldırısında ölen 4 İsrailli esirin cenazesini", ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etmişti.

Uluslararası Kızılhaç'a verilen Oded Lifshitz, Shiri Bibas, Ariel Bibas ve Kfir Bibas'ın cenazeleri İsrail tarafından teslim alınmıştı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada "Hepsi, Siyonist işgal uçaklarının tutuldukları yerleri kasıtlı olarak bombalamasından önce hayattaydı." demişti.

Anlaşmaya göre 4 İsraillinin cenazesine karşılık 22 Şubat'ta İsrail'in de bir grup Filistinli esiri serbest bırakması bekleniyor.