Heyelan Mağdurları Tahliye Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Heyelan Mağdurları Tahliye Bekliyor

Geniş Video İzle

Rize'nin Çayeli ilçesinde heyelan nedeniyle tahliye edilen apartman sakinleri raporu bekliyor.

21.11.2024 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Heyelan nedeniyle tahliye edilen apartman sakinlerinin bekleyişi sürüyor

RİZE - Rize'nin Çayeli ilçesinde heyelan nedeniyle tahliye edilen apartmanların sakinlerinin evlerinin önündeki bekleyişi sürüyor.

Rize'nin Çayeli ilçe merkezine bağlı Eskipazar Mahallesi'nde Pazartesi sabahı 6.30 sıralarında meydana gelen heyelanın ardında bölgede 64 haneden oluşan 6 bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Boşaltılan binaların sakinleri ise daha güvenli alanlara nakledildi. Evlerinde eşyaları da bulunan bina sakinleri ise tahliye edilen bölgeye çekilen güvenlik şeridinin dışında Afet ve Acil Durum Daire Başkanlığı tarafından düzenlenecek raporu beklemeye başladı. Rapora göre evlerinin akıbetini öğrenecek olan vatandaşlar rapor olumlu çıkması haline evlerine yerleşecekken çıkabilecek olumsuz bir raporla da evlerini boşaltmak zorunda kalacak.

Heyelanın kendilerini mağdur ettiğini ve binalarına girebilmek için çıkacak afet raporunu beklediklerini dile getiren Asım Uzun isimli bina sakini "Hep birlikte çıkacak olan kararı bekliyoruz. Karar ne olacak henüz belli değil. Eve girmeyi bekliyoruz. Çoluk çocuk var dışarıda. Okuldan gelecek çocuklar var. Mağdur olduk yani" ifadelerini kullandı.

Bölgede tahliye olan binaların bir diğer sakini İhsan Özkan ise "Bende arkadaşlar gibi kararı bekliyorum. Benimde 2. kattaydı evim. Arka balkonlarda hasar var. Çocuklar 2 gündür okula gidemedi. Yetkililer bir karar verecek, bize söyleyecek. Bizde ona göre evimize girebilecek miyiz diye bakacağız. Elektrik yok evlerde. Doğalgaz falan kapalı. Elektronik eşyalardan bir umudumuz da yok artık, onlar da gitti. Yapacak bir şey yok. Bekliyoruz işte. Yetkililerimiz bir şey söyleyecek bizde yapacağız" şeklinde konuştu.

Heyelan Mağdurları Tahliye Bekliyor
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Çayeli, Güncel, Yaşam, Dünya, Rize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Heyelan Mağdurları Tahliye Bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:06 Asgari ücret anketinde çarpıcı sonuç: Vatandaş 28 bin TL’nin altında bir rakam istemiyor Asgari ücret anketinde çarpıcı sonuç: Vatandaş 28 bin TL'nin altında bir rakam istemiyor
10:24 Soylu’dan muhtarları üzecek yeşil pasaport açıklaması: Türkiye’ye ayrılan miktar belli Soylu'dan muhtarları üzecek yeşil pasaport açıklaması: Türkiye'ye ayrılan miktar belli
10:20 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar
10:11 İzmir’de 3 polis memurunu ağır yaralayan saldırgan bakın kendini nasıl savundu İzmir'de 3 polis memurunu ağır yaralayan saldırgan bakın kendini nasıl savundu
09:48 5 kardeşin feci şekilde can verdiği elektrikli soba faciasının raporu ortaya çıktı 5 kardeşin feci şekilde can verdiği elektrikli soba faciasının raporu ortaya çıktı
15:10 18 yaşındaki güzellik kraliçesinden bir haftadır haber alınamıyor 18 yaşındaki güzellik kraliçesinden bir haftadır haber alınamıyor
15:00 DNA testi yaptıran Vinicius Junior kabilesini öğrendi DNA testi yaptıran Vinicius Junior kabilesini öğrendi
14:59 İstanbul’da suya yüzde 17,5, İzmir’de yüzde 30 oranında zam İstanbul'da suya yüzde 17,5, İzmir'de yüzde 30 oranında zam
14:57 İBB’ye ’engellilere ayrımcılık’ yaptığı gerekçesiyle para cezası İBB'ye 'engellilere ayrımcılık' yaptığı gerekçesiyle para cezası
14:54 43 ile sarı kodlu uyarı yapıldı Fırtına çok şiddetli olacak 43 ile sarı kodlu uyarı yapıldı! Fırtına çok şiddetli olacak
14:46 İzmir’de simide zam geliyor: 15 liraya satılacak İzmir'de simide zam geliyor: 15 liraya satılacak
14:45 Dekolte kıyafetle çocuğunu okula bırakan modele velilerden sert tepki Dekolte kıyafetle çocuğunu okula bırakan modele velilerden sert tepki
14:37 SRC Belgesi almak isteyenleri 2025’te büyük zam bekliyor SRC Belgesi almak isteyenleri 2025'te büyük zam bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 11:50:34. #1.13#
SON DAKİKA: Heyelan Mağdurları Tahliye Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.