Hilvan'da 8 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Hilvan'da 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde bir kişiyi alıkoyan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

14.02.2025 16:16
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Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde bir kişiyi zorla alıkoyarak darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir kişinin zorla alıkonularak darbedilmesine ilişkin çalışma başlattı.

Olaya karıştıkları tespit edilen 8 şüpheli, eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, tabanca, 3 tüfek, 21 mermi ile 5 telefon ve 5 sim kart ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hilvan'da 8 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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