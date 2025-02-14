Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde bir kişiyi zorla alıkoyarak darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir kişinin zorla alıkonularak darbedilmesine ilişkin çalışma başlattı.
Olaya karıştıkları tespit edilen 8 şüpheli, eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, tabanca, 3 tüfek, 21 mermi ile 5 telefon ve 5 sim kart ele geçirildi.
İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Hilvan'da 8 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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