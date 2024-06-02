Hilvan\'da DEM Parti Zaferi

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(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Hilvan'daki seçim sonuçlarına ilişkin, Hilvan halkının hukuksuzluğa ve haksızlığa en güzel cevabı verdiğini belirterek, "Devran döndü, DEM geldi" paylaşımını yaptı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, X hesaplarından Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yenilenen seçimlere ilişkin açıklama yaptı. Hilvan'da resmi olmayan sonuçlara göre DEM Parti adayı Serhan Paydaş Belediye Başkanı oldu.

Bakırhan, sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada, Hilvan halkının hukuksuzluğa ve haksızlığa en güzel cevabı verdiğini vurguladı, "Zaten kazanmıştınız. Olsun bir daha kazandınız. Gece gündüz demeden çalışan tüm arkadaşların emeğine sağlık. Hilvan olarak bu zaferi ananızın ak sütü kadar helal ettiniz. Muhteşem bir başarı elde ettiniz. Tebrikler Hilvan. Devran döndü, DEM geldi" ifadelerini kullandı.

Hatimoğulları'nın Hilvan'daki sonuçlara ilişkin paylaşımı ise şöyle:

"İrade gaspına karşı halkın iradesi bir kez daha kazandı. Hiçbir gasp biçimi halkın iradesini yenemez. Bizlere ikinci kez bu görkemli zaferi yaşatan Hilvan halkına sonsuz teşekkürler. Gece gündüz emek veren arkadaşlarımızın emeğine, yüreğine sağlık."