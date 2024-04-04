Hindistan, yeni nesil yerli balistik füzesi Agni Prime'ın uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi

Hindistan, yeni nesil yerli balistik füzesi Agni Prime'ın uçuş testinin başarıyla yapıldığını açıkladı.
Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Agni Prime'ın uçuş testinin, Stratejik Kuvvetler Komutanlığı ile Savunma Araştırma ve Geliştirme Teşkilatının işbirliğiyle ülkenin Odisha açıklarında bulunan Abdul Kalam Adası'nda başarıyla gerçekleştirildiği belirtildi.
Testin beklenen hedefleri karşılayarak başarılı olduğu aktarılan açıklamada, test verilerinin, farklı sabit noktalar ile kısa menzilli gemiler gibi hareketli noktalara yerleştirilen sensörler aracılığıyla elde edildiği anlatıldı.
Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh de başarıyla geliştirilen füzenin silahlı kuvvetlerde "mükemmel bir kuvvet çarpanı" olacağını söyledi.
Hindistan yapımı Agni füze sistemlerinin yedinci nesli olan orta menzilli karadan-karaya Agni Prime füzelerinin denemeleri 2021'den bu yana devam ediyor. Agni Prime füzelerinin menzili 1000 ile 2 bin kilometre arasında değişiyor ve füzeler nükleer başlık taşıyabiliyor.
Öte yandan, Hindistan, birden fazla savaş başlığı taşıyabilen yerli Agni-V balistik füzesinin ilk test uçuş testini de geçen ay gerçekleştirmişti.
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