Hindistan Başbakanı Modi, Ulusal Demokratik İttifakı için seçimleri 'tarihi bir başarı' olarak nitelendirdi

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- Hindistan Başbakan Modi, Ulusal Demokratik İttifakı için seçimleri "tarihi bir başarı" olarak nitelendirdi

YENİ DELHİ - Hindistan Başbakanı Narendra Modi, oy sayımının devam ettiği genel seçimlerde partisi Hindistan Halk Partisi'nin önderliğinde kurulan Ulusal Demokratik İttifakı'nın "tarihi bir başarı" yakaladığını söyledi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Hindistan'da haftalarca süren ve oy sayımının devam ettiği 7 aşamalı genel seçimler hakkında açıklamalarda bulundu. Modi, partisi Hindistan Halk Partisi'nin önderliğinde kurulan Ulusal Demokratik İttifakı'nın "tarihi bir başarı" yakaladığını söyleyerek, "İnsanlar üst üste üçüncü kez NDA'ya güven duydu. Bu Hindistan tarihinde tarihi bir başarıdır" ifadelerini kullanarak, halkın isteklerini yerine getirmeye devam edeceklerini aktardı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Modi'nin Hindistan Halk Partisi'nin 543 üyeli parlamentoda çoğunluğu sağlayamadığını gösteriyor. Hindu milliyetçisi BJP, 2014 ve 2019 yılında tek başına iktidara gelerek Hindistan'ın istikrarsız koalisyon hükümetleri dönemine son vermişti.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Hindistan Halk Partisi 240, Hindistan Ulusal Kongresi 99, Samajwadi Partisi 37 ve All India Trinamool Congress 29 koltuk kazanması bekleniyor.