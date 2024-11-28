Hindistan'da 1000 Sahte Bomba İhbarı

Güncel

Hindistan'daki hava yolu şirketlerine bu yıl 1000'e yakın sahte bomba ihbarı yapıldığı belirtildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Hindistan Sivil Havacılık Bakanı Murlidhar Mohol, 2023 yılında 122 asılsız bomba ihbarı aldıklarını, bu sayının 2024'te 994'e yükseldiğini açıkladı.

Resmi verilere göre, bu yılki ihbarların 680'i ekim ayında yapıldı.

Asılsız bomba ihbarlarının uçuşları olumsuz etkilediğini belirten Mohol, bu sorunun önüne geçmek için acil durum planı hazırladıklarını ifade etti.