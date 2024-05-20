Hindistan'da 7. aşama seçimler başladı - Son Dakika
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Hindistan'da 7. aşama seçimler başladı

Hindistan\'da 7. aşama seçimler başladı

Hindistan'da parlamentonun alt kanadı Halk Meclisi üyelerinin belirlenmesi için yapılan 7 aşamalı genel seçimlerin 5. aşamasında oy kullanma işlemi başladı. Bu aşamada 49 seçim bölgesinde 695 aday yarışıyor ve yaklaşık 89 milyon seçmen oy kullanacak. Seçimler 1 Haziran'a kadar sürecek ve sonuçlar 4 Haziran'da açıklanacak.

20.05.2024 09:55
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Hindistan'daki 7 aşamalı genel seçimler kapsamında seçmenler, parlamentonun alt kanadı Halk Meclisi (Lok Sabha) üyelerinin belirlenmesi için 5. aşamada oy kullanmaya başladı.

Ulusal basındaki haberlere göre, seçimin 5. aşamasında 49 seçim bölgesinde yaklaşık 695 aday yarışıyor.

Bihar, Uttar Pradeş, Jharkhand, Maharaştra, Odişa, Batı Bengal eyaletlerinin yanı sıra Cammu Keşmir ve Ladakh bölgesinde yaklaşık 89 milyon seçmen oy vermeye başladı.

Yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 18.00'de sona erecek.

Hindistan genel seçimleri

Hindistan'da 19 Nisan'da başlayıp 1 Haziran'a kadar sürecek seçimler kapsamında yaklaşık 968 milyon seçmen, Halk Meclisi üyelerini belirlemek için oy kullanıyor.

Son seçimlerden galip çıkan Başbakan Narendra Modi, başında olduğu Bharatiya Janata Partisi (BJP) liderliğinde kurulan "Ulusal Demokratik İttifakı (NDA)" ile birçok muhalefet partisinin "Hindistan Ulusal Kalkınma Kapsamlı İttifakı (INDIA)" adı altında toplandığı geniş koalisyona karşı yarışıyor.

Seçmenler, ülkedeki 28 eyalet ile "Birlik Toprakları" adı verilen 8 özel yönetim bölgesini kapsayan genel seçimler çerçevesinde 19 ve 26 Nisan'da, ayrıca 7, 13, 20, 25 Mayıs'ta ve son olarak 1 Haziran'da olmak üzere 7 aşamada oy kullanacak. Seçim sonuçları 4 Haziran'da açıklanacak.

Kaynak: AA

Hindistan, Politika, Güncel, Son Dakika

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