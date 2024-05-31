Hindistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle 40 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hindistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle 40 kişi öldü

Hindistan\'da aşırı sıcaklar nedeniyle 40 kişi öldü

Hindistan'da yüksek hava sıcaklığına bağlı nedenlerle 40 kişi hayatını kaybetti.

31.05.2024 23:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'da yüksek hava sıcaklığına bağlı nedenlerle 40 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), termometrelerin Haryana eyaletinde 48,2 dereceyi, Bihar'da 48 dereceyi gösterdiğini açıkladı.

Hindistanlı yetkililer, ülkenin büyük bölümünü etkisine alan hava sıcaklıklarına bağlı olarak 17'si Uttar Pradeş eyaletinde, 14'ü Bihar eyaletinde, 5'i Odisha ve 4'ü Jarkand eyaletinde olmak üzere toplam 40 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Yetkililer, Uttar Pradeş'de ölen 17 kişiden 15'inin, Bihar'daki 14 kişiden de 10'unun seçim görevlisi olduğunu kaydetti.

Jharkhand eyalet yetkilileri ise bölgede 1326 kişinin sıcak çarpması şikayetiyle hastaneye başvurduğunu aktardı.

IMD, sıcak hava dalgasının hafta sonunda da devam edeceği uyarısı yaptı.

Bihar eyaleti, ülkede devam eden sıcak hava dalgasından en çok etkilenen eyaletlerden olurken bu eyalette 8 Haziran'a kadar okul ve eğitim merkezlerinin kapalı kalacağı ilan edildi.

Öte yandan, NDTV kanalı, eyalet sınırları içindeki bir okulda 16 öğrencinin sıcak hava nedeniyle baygınlık geçirdiğini bildirdi.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de dün aşırı sıcaklar nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetmiş, 52,9 dereceyle tüm zamanların en yüksek sıcaklığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Hindistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle 40 kişi öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:33 Hamas’tan Biden’ın açıkladığı ateşkes teklifine yanıt: Her türlü teklifi olumlu şekilde karşılamaya hazırız Hamas'tan Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifine yanıt: Her türlü teklifi olumlu şekilde karşılamaya hazırız
22:38 Mikrofonunu açık unutan Hulusi Akar, CHP’li Bakan’ı küplere bindirdi Mikrofonunu açık unutan Hulusi Akar, CHP'li Bakan'ı küplere bindirdi
22:21 Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 68 yaşında avukat oldu Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 68 yaşında avukat oldu
21:52 Yok böyle para İşte Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı Mourinho’nun maliyeti Yok böyle para! İşte Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mourinho'nun maliyeti
21:13 İsrail’den Hamas’a yeni ateşkes teklifi İsrail'den Hamas'a yeni ateşkes teklifi
00:03 Aziz Yıldırım’ın “Bize gelmek istiyor“ dediği Talisca’dan Fenerbahçe’yi üzecek paylaşım Aziz Yıldırım'ın "Bize gelmek istiyor" dediği Talisca'dan Fenerbahçe'yi üzecek paylaşım
23:33 Dolandırıcılıktan gözaltına alınan Aşkım Kapışmak’tan ilk açıklama geldi Dolandırıcılıktan gözaltına alınan Aşkım Kapışmak'tan ilk açıklama geldi
23:20 Seçil Erzan mahkemede gözyaşlarına boğuldu: Benim gerçekten dolandırıcı olduğumu düşünüyor musunuz Seçil Erzan mahkemede gözyaşlarına boğuldu: Benim gerçekten dolandırıcı olduğumu düşünüyor musunuz?
23:11 14 yaşındaki çocuğun kullandığı araç sulama kanalına düştü 2 kişi hayatını kaybetti 14 yaşındaki çocuğun kullandığı araç sulama kanalına düştü! 2 kişi hayatını kaybetti
21:28 Amasya’da sele kapılan kadını taksici kurtardı Amasya'da sele kapılan kadını taksici kurtardı
19:51 Erdoğan ve Özel’in ’’görev onayı’’ anketinde çarpıcı sonuç Son 2 ay içinde büyük değişim Erdoğan ve Özel'in ''görev onayı'' anketinde çarpıcı sonuç! Son 2 ay içinde büyük değişim
19:37 Düzce’de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu Düzce'de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2024 00:31:08. #1.13#
SON DAKİKA: Hindistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle 40 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement