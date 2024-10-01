Hindistan'da Doktorlar Greve Gitti - Son Dakika
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Hindistan'da Doktorlar Greve Gitti

Kadın doktorların tecavüz edilip öldürülmesi sonrası sağlık çalışanları güvenlik talebiyle grevde.

01.10.2024 17:49
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Hindistan'da doktorlar, ağustosta kadın meslektaşlarının hastanede tecavüze uğrayarak öldürülmesinin ardından sağlık çalışanlarının daha güvenli koşullarda çalışmasının sağlanması talebiyle yeniden greve gitti.

Hindistan'ın NDTV kanalındaki haberde, süresiz iş bırakma eylemine yeniden başladıklarını bildiren doktorlar, Batı Bengal eyaletindeki tüm hastane ve kliniklerde çalışan sağlık personelinin güvenliğinin sağlanmasını da içeren taleplerini bir kez daha dile getirdi.

Batı Bengal Asistan Doktorlar Derneğinden yapılan açıklamada, eyalet hükümetine sağlık çalışanlarının koşullarını iyileştirmeyi hedefleyen 10 maddelik talep listesi sunulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Hükümetten güvenlik ve hasta hizmetleri gibi konularda net bir adım görmediğimiz sürece grevi sürdürmekten başka seçeneğimiz yok." ifadesine yer verildi.

42 günlük grevin ardından eylül ayı içinde Batı Bengal Başbakanı Mamata Banerje'ye taleplerini ileten doktorlar, bunların bir hafta içinde yerine getirilmesi şartıyla devlet hastanelerindeki görevlerine dönmüştü.

Ne olmuştu?

Batı Bengal eyaletinin Kalküta şehrindeki RG Kar Tıp Koleji'nde çalışan 31 yaşındaki kadın doktor, 9 Ağustos'ta 36 saatlik vardiyasının ardından çalışanlara ayrılan dinlenme odası olmadığı için seminerlerin yapıldığı bir odada uyumuştu. Ertesi sabah meslektaşları, kadının cansız bedenini yarı çıplak ve vücudunun çeşitli yerlerinde ağır yara izleriyle bulmuştu.

Hastanede gönüllü çalışan Sanjoy Roy isimli görevli, olayla ilgili gözaltına alınmıştı. Ancak "örtbas ve ihmal" suçlamalarının ardından vaka, yerel polisten Merkezi Soruşturma Bürosuna (CBI) devredilmişti.

Ülke genelindeki çeşitli şehirlerden çok sayıda doktor, meslektaşlarının cinsel istismara uğrayıp öldürülmesi sebebiyle süresiz grev kararı aldıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hindistan'da Doktorlar Greve Gitti - Son Dakika

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