Hindistan'da ayin sırasındaki izdihamda can kaybı 116'ya yükseldi - Son Dakika
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Hindistan'da ayin sırasındaki izdihamda can kaybı 116'ya yükseldi

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Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin Hathras bölgesinde bulunan Sikandara Rau kasabasında düzenlenen "satsang" adlı toplu dua etkinliği esnasında meydana gelen izdihamda can kaybı sayısı arttı. Korkunç olayda ölü sayısı 116'ya yükseldi.

02.07.2024 18:55  Güncelleme: 19:47
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Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde düzenlenen bir ayinde çıkan izdiham nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 116'ya çıktı.

Hindistan yerel basınında çıkan haberlere göre, Uttar Pradeş'in Hathras bölgesinde bulunan Sikandara Rau kasabasında düzenlenen "satsang" adlı toplu dua etkinliği esnasında izdiham meydana geldi.

Hindistan'da ayin sırasındaki izdihamda can kaybı 116'ya yükseldi

ÖLÜ SAYISI 116'YA YÜKSELDİ

Hathras bölgesi yetkilileri, izdihamda aralarında çocukların da bulunduğu en az 116 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralıların da hastaneye kaldırıldığını belirtti. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, izdihamda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Hindistan'da ayin sırasındaki izdihamda can kaybı 116'ya yükseldi
Hindistan\'da ayin sırasındaki izdihamda can kaybı 116\'ya yükseldi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hindistan'da ayin sırasındaki izdihamda can kaybı 116'ya yükseldi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

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SON DAKİKA: Hindistan'da ayin sırasındaki izdihamda can kaybı 116'ya yükseldi - Son Dakika
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