Hindistan'da Eş Zamanlı Seçim Tasarısı Reddedildi - Son Dakika
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Hindistan'da Eş Zamanlı Seçim Tasarısı Reddedildi

Modi hükümetinin eş zamanlı seçim önerisi, Lok Sabha'da gerekli çoğunluğu sağlayamadı.

17.12.2024 16:49
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YENİ Hindistan'da Başbakan Narendra Modi hükümeti tarafından eyalet meclisleri ve ulusal parlamento seçimlerinin aynı anda yapılması için sunulan tartışmalı bir yasa tasarısı, parlamentonun alt kanadı olan Halk Meclisinden (Lok Sabha) geçemedi.

Hint basınındaki haberlere göre, Hukuk ve Adalet Bakanı Arjun Ram Meghwal, eyalet meclisleri ve ulusal parlamento seçimlerinin aynı anda yapılmasına izin verilmesini öneren yasa tasarısını Halk Meclisi'ne sundu.

Tasarı lehinde 269 milletvekili oy kullanırken, 198 milletvekili ise buna karşı çıktı.

Yasa tasarısının onaylanması için gerekli üçte iki çoğunluk sağlanamadığı için parlamentodan geçemedi.

Önceki iki döneminden farklı olarak Modi'nin Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partisi, parlamentonun alt kanadında çoğunluğa sahip değil ve yasaların geçmesi için Ulusal Demokratik İttifak'taki ortaklarına ve dost partilere güveniyor.

Muhaliflerden "iktidara haksız oy avantajı sağlanabilir" vurgusu

Hükümet, eş zamanlı seçimlerin daha yüksek ekonomik büyümeyle sonuçlanacağını, seçim kampanyalarını ve harcamalarını azaltacağını ve siyasetçilerin işlerine odaklanmalarına olanak sağlayacağını savunuyor.

Ancak muhalefet bir yılı aşkın süredir konuşulan girişime şiddetle karşı çıkıyor. Yasayı eleştirenler, önerilen sistemin federalizmi zayıflatacağını, Hindistan'ı bir başkanlık seçim modeline doğru kaydırma riski taşıdığını ve eyalet seçimlerinde federal düzeydeki iktidar partilerine haksız oy avantajı sağlayabileceğini vurguluyor.

Yasanın kanunlaşabilmesi için parlamentonun her iki kanadında da üçte iki çoğunlukla onaylanması gerekiyor. Uzmanlar, onaylanması halinde yeni sistemin Hindistan Anayasası'nda değişiklik yapılmasını ve tüm eyalet ve federal bölgelerin onayını gerektireceğini söylüyor.

Güney Asya'nın 1,4 milyardan fazla nüfusa sahip ülkesinde 28 eyalet ve merkezi hükümete bağlı sekiz birlik toprağı bulunuyor.

Halihazırda Hindistan genelinde farklı zamanlarda kademeli eyalet ve parlamento seçimleri yapılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hindistan'da Eş Zamanlı Seçim Tasarısı Reddedildi - Son Dakika

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