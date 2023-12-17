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Hindistan'da fabrika patlaması: 9 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Hindistan'da fabrika patlaması: 9 ölü, 3 yaralı

Hindistan'ın Maharaştra eyaletindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada 9 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Patlama sonucunda 6'sı kadın olmak üzere toplamda 9 kişi yaşamını yitirdi. Fabrika yetkilileri, patlamanın üretim sırasında meydana geldiğini ve durumun kontrol altına alındığını belirtti.

Hindistan\'da fabrika patlaması: 9 ölü, 3 yaralı
17.12.2023 - 15:11,
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YENİ Hindistan'ın Maharaştra eyaletindeki fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Maharaştra Eyaleti Başbakan Yardımcısı Devendra Fadnavis, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, patlamaya ilişkin açıklamada bulundu.

Eyaletin Nagpur bölgesinde patlayıcı ve insansız hava aracı üreten fabrikada patlama meydana geldiğini belirten Fadnavis, patlamada 3 kişinin yaralandığını, 6'sı kadın 9 kişinin de yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Fadnavis, ölenlerin yakınlarına 500 bin Hint rupisi (yaklaşık 6 bin dolar) destek sağlanacağı bilgisini paylaştı.

Fabrika yetkilisi Ashish Srivastava, ANI News'e yaptığı açıklamada, patlamanın üretim sırasında meydana geldiğini, işçilerin fabrikadan tahliye edildiğini ve durumun kontrol altına alındığını ifade etti.

Kaynak: AA
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Başbakan Yardımcısı, Maharaştra, India, Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da fabrika patlaması: 9 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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