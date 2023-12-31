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Hindistan'da Fabrika Yangını: 6 Ölü, 9 Yaralı - Son Dakika
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Hindistan'da Fabrika Yangını: 6 Ölü, 9 Yaralı

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde bir fabrikada çıkan yangında altı kişi hayatını kaybederken dokuz kişi yaralandı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Yaralılar ciddi yanıklarla bir hastaneye kaldırıldı.

Hindistan\'da Fabrika Yangını: 6 Ölü, 9 Yaralı
31.12.2023 - 13:13,
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YENİ DELHİ, 31 Aralık (Xinhua) -- Hindistan'ın güneybatısındaki Maharaştra eyaletinde Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece bir fabrikada çıkan yangında en az altı kişi hayatını kaybederken dokuz kişi de yaralandı.

Yerel bir polis tarafından Xinhua'ya yapılan açıklamaya göre yangın, eyaletin Chhatrapati Sambhajinagar bölgesindeki eldiven fabrikasında, fabrikadakiler uykuda olduğu sırada çıktı.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Yerel bir itfaiye yetkilisi, "Saat 01.15 sularında yangın ihbarı aldık. Yangın söndürme ekipmanlarıyla olay yerine intikal ettik. Yangını söndürdük. Altı ceset çıkarıldı. Yaralılar yerel bir hastaneye kaldırıldı" dedi.

Yetkili, yaralıların birkaçında ciddi yanıklar bulunduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua
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