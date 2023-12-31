Hindistan\'da Fabrika Yangını: 6 Ölü, 9 Yaralı

YENİ DELHİ, 31 Aralık (Xinhua) -- Hindistan'ın güneybatısındaki Maharaştra eyaletinde Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece bir fabrikada çıkan yangında en az altı kişi hayatını kaybederken dokuz kişi de yaralandı.

Yerel bir polis tarafından Xinhua'ya yapılan açıklamaya göre yangın, eyaletin Chhatrapati Sambhajinagar bölgesindeki eldiven fabrikasında, fabrikadakiler uykuda olduğu sırada çıktı.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Yerel bir itfaiye yetkilisi, "Saat 01.15 sularında yangın ihbarı aldık. Yangın söndürme ekipmanlarıyla olay yerine intikal ettik. Yangını söndürdük. Altı ceset çıkarıldı. Yaralılar yerel bir hastaneye kaldırıldı" dedi.

Yetkili, yaralıların birkaçında ciddi yanıklar bulunduğunu söyledi.