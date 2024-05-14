Hindistan'da fırtınada dev reklam panosu devrildi: 14 ölü, 75 yaralı

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YENİ DELHİ, 14 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'ın güneybatısındaki Maharaştra eyaletinde yağmurlu havada çıkan şiddetli fırtınada dev bir reklam panosunun üzerlerine devrilmesi sonucu en az 14 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 75 kişi de yaralandı.

Bir belediye yetkilisinin telefonda teyit ettiği üzere olay, Pazartesi gecesi geç saatlerde ülkenin finans merkezi Mumbai kentinin Ghatkopar bölgesinde meydana geldi.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, bir benzin istasyonunun yanında kurulmuş olan dev reklam panosunun çok sayıda otomobil ve aracın üzerine yıkıldığı görülüyor. Kazazedeler ise olayın meydana gelmesinden önce fırtına ve yağmur nedeniyle benzin istasyonuna sığınmıştı.

Yerel polis ve itfaiye çalışanları, insanları reklam panosunun altından çıkardı. Yaralılar yerel bir hastaneye kaldırıldı.

Son haberlere göre, Mumbai polisi yasadışı şekilde kurulan reklam panosunun sahibine kamu davası açtı.