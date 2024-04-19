Hindistan'da Genel Seçimler Başladı

ASSAM, 19 Nisan (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon bölgesinde, genel seçimlerin ilk aşamasında oylarını kullanmak için bir seçim merkezinde sıraya giren insanlar, 19 Nisan 2024.
Hindistan genel seçimlerinin ilk aşaması için oy verme işlemi Cuma günü başlarken, yedi aşamalı süreç 1 Haziran'a kadar devam edecek. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2023 yılı faaliyet raporunu İBB Meclisine sundu. İmamoğlu, raporda yapılan yatırımları ve hizmetleri detaylı bir şekilde açıkladı. Ayrıca, İBB'nin iştirak şirketlerinin 2023 yılını karla kapattığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Türkiye) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Yılmaz, Türkiye ve ABD arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara ulaşması hedefine yönelik istişarelerde bulunduklarını ve kamu-özel sektör işbirliğini güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.
Niğde'de yapılan bir operasyonda, bir kamyonda yapılan aramada 99 ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve 1 şüpheli tutuklandı. Niğde Valisi Cahit Çelik, operasyonu gerçekleştiren polislere teşekkür ederek, il genelinde kaçakçılık suçlarına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.
Adana'da düzenlenen 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında, ziyaretçiler el işi ürünlerin yer aldığı stantları gezdi, spor etkinliklerine katıldı ve yöresel yemeklerin tadını çıkardı. Karnaval, 21 Nisan'a kadar devam edecek.
Çin'in güneyindeki Shenzhen metropolünden yerel yetkililer, şehrin dış ticaretinin bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28,8 artışla 1,02 trilyon yuana (yaklaşık 140,8 milyar ABD doları) ulaştığını açıkladı. Shenzhen'in özel işletmelerinin dış ticareti ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45,2 artışla 720,96 milyar yuana ulaştı ve şehrin toplam ticaret hacminin yüzde 70,7'sini oluşturdu.
Çin'in Shanghai limanları üzerinden 2024 yılının ilk çeyreğinde geçen yıla göre yüzde 30,7 artışla 529.000 araç ihraç edildi. Waigaoqiao liman bölgesindeki gümrüklerde ise bir önceki yıla göre yüzde 20'nin üzerinde bir artışla 280.000'den fazla araç ihraç edildi. Yangshan gümrüğü ise yeni enerjili araçların yüzde 70'inden fazlasını işlemden geçirdi.
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye yönlendirilerek 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya teslim edildi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde kahverengi kokarca zararlısı ile ilgili mücadele kapsamında tuzak asılımı gerçekleştirildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleştirilen proje kapsamında feromon içeren 'hunili tuzaklar' üreticilere dağıtıldı.
Myanmar'da askeri darbe karşıtı silahlı isyancılar, ordu birliklerine pusu kurdu. Sosyal medyada servis edilen görüntülerde Myanmar ordusuna ait çok sayıda kamyonun yaylım ateşi arasında kaldığı görüldü. Pusu anları saniye saniye kameraya yansıdı.
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