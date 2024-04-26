Hindistan\'da Genel Seçimler Başladı

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Hindistan'da yaklaşık 6 hafta sürecek 7 aşamalı genel seçimler kapsamında seçmenler, parlamentonun alt kanadı Halk Meclisi (Lok Sabha) için 13 eyalette 88 üyeyi belirlemek üzere 2'nci aşamada oy kullanmaya başladı.

India Today'in haberine göre, Hindistan'da milyonlarca kişi, genel seçimlerin 2'nci aşamasında Kerala ve Pradesh'in de aralarında bulunduğu 13 eyalette sandık başına gitti.

88 meclis üyesinin belirleneceği seçimin bu aşamasında adayların arasında muhalif lider Rahul Gandi ve iktidardaki milliyetçi Bharatiya Janata Partisinin (BJP) liderlerinden eski oyuncu ve film yapımcısı Hema Malini gibi üst düzey isimler de bulunuyor.

Bahujan Samaj Partisinden (BSP) 74, BJP'den 69 ve ana muhalefetteki Kongre Partisinden 68 adayın yer aldığı seçimin 2'nci aşamasında toplam 1210 aday yarışıyor.

Hindistan genel seçimleri

Hindistan'da 19 Nisan'da başlayıp 1 Haziran'a kadar sürecek seçimler kapsamında yaklaşık 968 milyon seçmen, federal parlamentonun alt kanadı Halk Meclisi üyelerini belirlemek için oy kullanacak.

Son seçimlerden galip çıkan Modi, başında olduğu Bharatiya Janata Partisi (BJP) liderliğinde kurulan "Ulusal Demokratik İttifakı (NDA)" ile birçok muhalefet partisinin "Hindistan Ulusal Kalkınma Kapsamlı İttifakı (INDIA)" adı altında toplandığı geniş koalisyona karşı yarışıyor.

Seçmenler, ülkedeki 28 eyalet ile "Birlik Toprakları" adı verilen 8 özel yönetim bölgesini kapsayan genel seçimler çerçevesinde 19, 26 Nisan'da, 7, 13, 20, 25 Mayıs'ta ve son olarak 1 Haziran'da oy kullanacak.

Seçim sonuçları, 4 Haziran'da açıklanacak.