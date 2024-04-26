Hindistan'da Genel Seçimler Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hindistan'da Genel Seçimler Başladı

Hindistan\'da Genel Seçimler Başladı

Hindistan'da yaklaşık 6 hafta sürecek 7 aşamalı genel seçimler kapsamında seçmenler, parlamentonun alt kanadı Halk Meclisi (Lok Sabha) için 13 eyalette 88 üyeyi belirlemek üzere 2'nci aşamada oy kullanmaya başladı. Seçimlerde muhalif lider Rahul Gandhi ve iktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP) liderlerinden Hema Malini gibi üst düzey isimler de yer alıyor. Seçim sonuçları 4 Haziran'da açıklanacak.

26.04.2024 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'da yaklaşık 6 hafta sürecek 7 aşamalı genel seçimler kapsamında seçmenler, parlamentonun alt kanadı Halk Meclisi (Lok Sabha) için 13 eyalette 88 üyeyi belirlemek üzere 2'nci aşamada oy kullanmaya başladı.

India Today'in haberine göre, Hindistan'da milyonlarca kişi, genel seçimlerin 2'nci aşamasında Kerala ve Pradesh'in de aralarında bulunduğu 13 eyalette sandık başına gitti.

88 meclis üyesinin belirleneceği seçimin bu aşamasında adayların arasında muhalif lider Rahul Gandi ve iktidardaki milliyetçi Bharatiya Janata Partisinin (BJP) liderlerinden eski oyuncu ve film yapımcısı Hema Malini gibi üst düzey isimler de bulunuyor.

Bahujan Samaj Partisinden (BSP) 74, BJP'den 69 ve ana muhalefetteki Kongre Partisinden 68 adayın yer aldığı seçimin 2'nci aşamasında toplam 1210 aday yarışıyor.

Hindistan genel seçimleri

Hindistan'da 19 Nisan'da başlayıp 1 Haziran'a kadar sürecek seçimler kapsamında yaklaşık 968 milyon seçmen, federal parlamentonun alt kanadı Halk Meclisi üyelerini belirlemek için oy kullanacak.

Son seçimlerden galip çıkan Modi, başında olduğu Bharatiya Janata Partisi (BJP) liderliğinde kurulan "Ulusal Demokratik İttifakı (NDA)" ile birçok muhalefet partisinin "Hindistan Ulusal Kalkınma Kapsamlı İttifakı (INDIA)" adı altında toplandığı geniş koalisyona karşı yarışıyor.

Seçmenler, ülkedeki 28 eyalet ile "Birlik Toprakları" adı verilen 8 özel yönetim bölgesini kapsayan genel seçimler çerçevesinde 19, 26 Nisan'da, 7, 13, 20, 25 Mayıs'ta ve son olarak 1 Haziran'da oy kullanacak.

Seçim sonuçları, 4 Haziran'da açıklanacak.

Kaynak: AA

Hindistan, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da Genel Seçimler Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:38 Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir“ sözlerine yanıt Özel'den Kılıçdaroğlu'nun "Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir" sözlerine yanıt
12:50 Taksim bombacısı Ahlam Albashir için karar: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1794 yıl hapis cezası Taksim bombacısı Ahlam Albashir için karar: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1794 yıl hapis cezası
12:37 Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan tahliye edildi Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan tahliye edildi
12:22 Bakan Şimşek: Enflasyon yaz aylarında hızla düşecek Bakan Şimşek: Enflasyon yaz aylarında hızla düşecek
12:07 Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor! Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek
13:13 Özel seçim sözünü tuttu Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum’a hediye ettiği motorla caddede turladı Özel seçim sözünü tuttu! Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum'a hediye ettiği motorla caddede turladı
12:56 Karaman’daki ’Dilan Polat’lı gösteriye Milli Eğitim’den soruşturma Karaman'daki 'Dilan Polat'lı gösteriye Milli Eğitim'den soruşturma
12:16 İspanya’da otomattan kahve içen genç kız kör oldu İspanya'da otomattan kahve içen genç kız kör oldu
11:53 Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı
11:20 Son maçta yaptığı hatayla saç baş yolduran Samet Akaydın Fenerbahçe’ye geri dönüyor Son maçta yaptığı hatayla saç baş yolduran Samet Akaydın Fenerbahçe'ye geri dönüyor
11:03 KKKA kabusu geri döndü Vaka sayılarında artış yaşanıyor KKKA kabusu geri döndü! Vaka sayılarında artış yaşanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 14:07:49. #1.12#
SON DAKİKA: Hindistan'da Genel Seçimler Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement