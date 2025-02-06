Hindistan'da Göçmen Protestosu

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Hindistan'da muhalefet, ABD'den sınır dışı edilen Hint göçmenlere "insanlık dışı" muamele edildiği gerekçesiyle hükümeti protesto etti.

Hindistan merkezli NDTV televizyonuna göre, muhalefet partilerinin liderleri, Parlamento binası önünde toplandı.

Ellerinde "Onlar mahkum değil, insan" yazılı pankartlar taşıyan muhalefet liderleri, düzensiz göçmenlere "insanlık dışı" muamele edildiğini söyleyerek hükümeti eleştirdi.

Muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongre Partisi (INC) üyelerinden Renuka Chowdhury, sınır dışı edilen Hintlerin 40 saat süren yolculuk boyunca el ve ayaklarının kelepçeli olduğunu, ayrıca tuvalete gitmelerine izin verilmediğini öne sürdü.

Öte yandan Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Hint düzensiz göçmenlerin ABD'den sınır dışı edilmesinin yeni bir durum olmadığını, sınır dışı edilenlere kötü muamele edilmemesi için ABD ile temas halinde olduklarını kaydetti.

ABD'de Donald Trump'ın başkan olmasıyla birlikte uygulamaya konulan "göçmen karşıtı" politikalarla ilgili tartışmalar sürerken Hint düzensiz göçmenler sınır dışı edilmişti.

ABD, çok sayıda Hint düzensiz göçmeni sınır dışı edip ülkelerine geri göndermeyi hedefliyor.