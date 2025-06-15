Hindistan'da Helikopter Kazası

YENİ DELHİ, 15 Haziran (Xinhua) -- Hindistan'ın Uttarakhand eyaletine bağlı Dehradun kentinden Kedarnath'a gitmekte olan bir helikopter cumartesi günü Gaurikund yakınlarında düştü.
Yerel basında çıkan haberlere göre, helikopterde 5 ila 6 kişi bulunuyordu. Kazanın, hava şartlarının son derece kötü olduğu Kedarnath Vadisi'nde gerçekleştiği ifade edildi.
Hayatta kalanları aramak için bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.
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