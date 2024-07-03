UTTAR PRADEŞ, 3 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde meydana gelen izdihamın ardından eyaletin Hathras kentindeki bir hastanede tedavi gören yaralılar, 3 Temmuz 2024.
Yerel yönetimden bir yetkili, telefonla Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde Salı günü dini bir ayin sırasında meydana gelen izdihamda 116 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Olayda yaralananlar tedavi altına alındı. (Fotoğraf: Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Hindistan'da izdiham: 116 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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