Hindistan'da bir kömür madeninde meydana gelen patlama sonucu en az 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Hindustan Times gazetesinin haberine göre, polis yetkilileri, Batı Bengal eyaletinin Birbhum bölgesindeki bir madende patlama meydana geldiğini açıkladı.
Patlamada en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren yetkililer, yaralanan 3 kişinin hastaneye kaldırıldığını kaydetti.
Haberde, patlamanın boşaltım için kömür madenine gelen kamyondaki patlayıcıların infilak etmesi sonucu meydana geldiği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Hindistan'da Maden Patlaması: 7 Ölü - Son Dakika
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